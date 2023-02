Nom de domaine : de Gandi à Your.online

En "créant Your.Online, nous nous assurons que Gandi reste autonome, tout en nous associant à des personnes partageant les mêmes valeurs", a commenté dans un communiqué Stephan Ramoin, le PDG de Gandi qui conservera un rôle de dirigeant non exécutif au sein de la nouvelle entité. Gandi est un bureau d'enregistrement de noms de domaine et un hébergeur web fondé en 2000 par Pierre Beyssac, Laurent Chemla, Valentin Lacambre et David Nahmias. L'entreprise emploie désormais 150 personnes et gérait en 2019 quelque 2,3 millions de noms de domaines, ces adresses indispensables au bon fonctionnement du réseau internet. Elle a généré en 2022 plus de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Depuis quatre ans, la société était contrôlée par le fonds Montefiore Investments, qui a revendu sa participation majoritaire à la société néerlandaise Total Webhosting Solutions pour fonder le groupe Your.Online. Celui-ci regroupe désormais huit marques pour plus de 175 millions d'euros de chiffre d'affaires cumulé.