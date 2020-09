20 Minutes publie un supplément consacré au handicap

À l’occasion de la Semaine Européenne pour l’Emploi des Personnes Handicapées et pour la 13e année consécutive, 20 Minutes a annoncé la mise en place d’un dispositif éditorial dédié au sujet « Emploi & Handicap » et l’édition d’un supplément à paraître le lundi 16 novembre 2020. Fil rouge de l’édition 2020 : « Technologies et handicap, au boulot ! ». Au programme : interviews, articles d’analyse, informations pratiques, témoignages, portraits et reportages auprès de personnes qui agissent au quotidien pour faire tomber le mur des discriminations et favoriser l’inclusion dans la société et l’entreprise.

Ce supplément 20 Minutes sera co-distribué avec le journal lundi 16 novembre sur l’ensemble du réseau national et proposé en téléchargement sur les supports numériques. L’ensemble des contenus sera également accessible sur le site web du média. L’objectif ? « Eveiller et sensibliser les lecteurs à ce grand sujet de société tout en offrant aux annonceurs les plus engagés un territoire d’expression idéal pour leurs prises de parole RH ». Quatre annonceurs sont au rendez-vous : Assystem, BNP Paribas, Club Med et Decathlon.